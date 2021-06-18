"Он был очень удивлен". Бабаян - о состоянии Зайнутдинова

Григорий Бабаян уже приступил к работе в качестве ассистента главного тренера ЦСКА и в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о том, в какой форме сейчас находится полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Также специалист добавил, как игрок отреагировал на его назначение в московский клуб.

Напомним, что ранее футболист перенес операцию в Германии в связи с травмой паха. На этой неделе он отправился с командой на сбор в Австрию.

"Бахтиер приступил к тренировкам в легком, втягивающем режиме. Рад ли он моему приходу? В первую очередь он был очень удивлен, а рад или нет, лучше спросить у него", - отметил Григорий Константинович.

Напомним, что Бабаян в разгар сезона покинул костанайский "Тобол", с которым вел чемпионскую гонку в КПЛ. В ЦСКА 41-летний специалист будет ассистентом у Алексея Березуцкого, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.

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