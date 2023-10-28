"Очень скучаем по Бахе". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 23:00
©ПФК ЦСКА

Опытный защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz

"Скучаю ли я по Зайнутдинову? Очень скучаю, конечно. Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром в истории. Поэтому желаю ему удачи, успехов и продолжать в том же духе.

Часто созваниваемся? Конечно, довольно часто общаемся. У него потихоньку налаживаются дела в Турции, он адаптируется к новому чемпионату и стране. Думаю, у него там все будет хорошо", — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

Напомним, что Зайнутдинов минувшим летом перешел из ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 миллиона евро. На данный момент казахстанец сыграл 11 матчей во всех турнирах за "орлов" и отметился одним голом. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК ЦСКА

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:58
Казахстан(футбол)
Алип совершил ошибку и пропустит следующий матч "Зенита" в РПЛ
Вчера , 23:38
Казахстан(футбол)
Защитник сборной Казахстана в десятом матче подряд не попал в состав клуба РПЛ
Вчера , 23:00
Казахстан(футбол)
"Очень скучаем по Бахе". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове
Вчера , 22:25
Казахстан(футбол)
Оразов забил дебютный гол за европейский клуб
Вчера , 21:04
Казахстан(футбол)
Матчи заключительного тура чемпионата Казахстана пройдут без зрителей
Вчера , 20:31
Казахстан(футбол)
Казахстанский футболист получил прямую красную карточку в европейском чемпионате
Вчера , 18:31
Казахстан(футбол)
Европейский клуб подтвердил интерес к нападающему сборной Казахстана
Вчера , 18:00
Казахстан(футбол)
"За это я сяду в тюрьму". Экс-игрок "Тараза" разгневан поведением бывшего капитана "Кайрата"
Вчера , 16:30
Казахстан(футбол)
"Шахтер" сообщил об изменениях проведения матча с "Астаной" в связи c взрывом на шахте в Караганде
Вчера , 13:50
Казахстан(футбол)
Началась охота за билетами на матчи Евро-2024. Там может сыграть сборная Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»