Нуралы Алип рассказал о своей профессиональной мечте

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 13:28
©ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип признался, что хотел бы попробовать силы в одном из европейских чемпионатов. В интервью "Известиям" он также отметил, что его товарищ по национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов заслужил трансфер в стамбульский "Бешикташ". 

- Как отреагировали на переход из ЦСКА в "Бешикташ" своего партнера по сборной Казахстана БахтиЕра Зайнутдинова?

- Очень рад за него. Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадания в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, "Бешикташ" там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи все получится.

- Сами хотите в Европу?

- Хотел бы там себя попробовать. Неважно, в каком чемпионате. Но сначала надо проявить себя в "Зените", пробиться в основной состав, так, чтобы постоянно играть по 90 минут, как в матче со "Спартаком". Конкуренция у нас серьезная, но я готов биться за место в старте.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер Бешикташ ФК

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