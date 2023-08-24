Нуралы Алип рассказал о своей профессиональной мечте

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип признался, что хотел бы попробовать силы в одном из европейских чемпионатов. В интервью "Известиям" он также отметил, что его товарищ по национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов заслужил трансфер в стамбульский "Бешикташ".

- Как отреагировали на переход из ЦСКА в "Бешикташ" своего партнера по сборной Казахстана БахтиЕра Зайнутдинова?

- Очень рад за него. Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадания в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, "Бешикташ" там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи все получится.

- Сами хотите в Европу?

- Хотел бы там себя попробовать. Неважно, в каком чемпионате. Но сначала надо проявить себя в "Зените", пробиться в основной состав, так, чтобы постоянно играть по 90 минут, как в матче со "Спартаком". Конкуренция у нас серьезная, но я готов биться за место в старте.