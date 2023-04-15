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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Новый тренер российского клуба проигнорировал игрока сборной Казахстана в матче РПЛ

Новый тренер российского клуба проигнорировал игрока сборной Казахстана в матче РПЛ
©КФФ

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов остался в запасе "Химок" в матче 23-го тура чемпионата России против "Крылья Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz

Новый тренер подмосковной команды Андрей Талалаев не доверился Скворцову, который всю игру провел на скамейке запасных. Матч закончился со счетом 0:0. 

Добавим, что в составе "Крылья Советов" на 62-й минуте вышел Александр Зуев - уроженец Костаная, который может в этом году получить гражданство Казахстана и стать игроком национальной сборной. 

Напомним, что Скворцов перешел в "Химки" в феврале 2023 года. На данный момент он сыграл лишь в одном официальном матче за новую команду, выйдя на замену в игре с ЦСКА. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3 Спартак М 23 13 6 4 50-28 45
4 ЦСКА М 23 13 5 5 42-21 44
5 Динамо М 23 11 6 6 42-30 39
6 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11 Локомотив М 22 7 4 11 32-39 25
12 Крылья Советов 23 6 7 10 23-33 25
13 Пари Нижний Новгород 23 5 5 13 26-45 20
14 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16 Торпедо М 23 2 5 16 14-38 11

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Метки:
Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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