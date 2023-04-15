Новый тренер российского клуба проигнорировал игрока сборной Казахстана в матче РПЛ

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов остался в запасе "Химок" в матче 23-го тура чемпионата России против "Крылья Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый тренер подмосковной команды Андрей Талалаев не доверился Скворцову, который всю игру провел на скамейке запасных. Матч закончился со счетом 0:0.

Добавим, что в составе "Крылья Советов" на 62-й минуте вышел Александр Зуев - уроженец Костаная, который может в этом году получить гражданство Казахстана и стать игроком национальной сборной.

Напомним, что Скворцов перешел в "Химки" в феврале 2023 года. На данный момент он сыграл лишь в одном официальном матче за новую команду, выйдя на замену в игре с ЦСКА.

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