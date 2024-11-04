Новичком сборной Казахстана интересуются клубы из Испании и Бельгии

Игрок сборной Казахстана Галымжан Кенжебек привлек внимание европейских клубов и может переехать в Испанию или Бельгию. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил представитель футболиста Мамука Ломидзе.

Кенжебек осенью сверкнул в матчах за молодежную сборную Казахстана в отборе на Евро-2025. В частности, он оформил дубль в выездном матче с Испанией (3:4).

"После игры с Испанией однозначно был интерес. Немало клубов запрашивали у меня информацию, и не только из Испании, разные страны. Есть Чехия, Австрия, Бельгия, Словакия. Конечно, сейчас нельзя сказать, что вот есть предложение и он перейдет, поскольку работа в рамках зимнего трансферного окна только начинается. Надеюсь, что зимой, максимум летом, он пойдет дальше и перейдет в другой клуб", - заявил Ломидзе.

На данный момент Кенжебек выступает за клуб "Акритас", играющий во втором дивизионе чемпионата Кипра. В семи играх сезона он забил три гола и отдал одну голевую передачу.

21-летний вингер является воспитанником "Кайрата". Ранее в Казахстане он также играл за "Мактаарал" и "Женис".