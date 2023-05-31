"Не в "Интере", но в клубе чуть пониже сможет играть". Смаков - о перспективах Зайнутдинова в Италии

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 19:12
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Лидера сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова уже не первый год сватают в большой европейский чемпионат и, в частности, в итальянскую Серию А. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Самат Смаков рассказал, готов ли игрок ЦСКА к новому шагу в своей карьере и что может помешать его переезду. 

"Мы не знаем, какие у него предложения, но его уровень позволяет там играть. Говорили про Италию, конечно, не в "Интере" или "Наполи", но в командах чуть пониже он спокойно сможет играть. Я думаю, он бы давно туда уехал, но его подводят травмы. Частота травм - это момент на который обращают внимание скауты", - заявил Смаков. 

Ранее итальянские и российские СМИ сообщали об интересе к Зайнутдинову со стороны итальянских клубов "Аталанта" и "Торино". 

В нынешнем сезоне чемпионата России казахстанец провел 20 матчей, забил один гол и оформил два ассиста. Его нынешний контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Метки:
ЦСКА Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер

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