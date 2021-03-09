Димаш Тулегенов

Дмитрий Шомко, этой зимой перешедший из "Астаны" в "Ротор", за довольно непродолжительный срок стал игроком старта в новой команде. Он уже отыграл два полных матча в рамках РПЛ, по итогам обеих игр войдя в топ лучших футболистов волгоградского коллектива. Корреспондент Vesti.kz отметил прогресс Шомко и выделил то, чем он теперь отличается от себя прежнего.

Последние семь сезонов левый латераль отыграл в "Астане", в составе которой шесть раз становился чемпионом КПЛ, участвовал в групповых и квалификационных этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. На протяжении нескольких лет шли разговоры о возможном и скором переходе Дмитрия в один из клубов высшего дивизиона России, но раз за разом Шомко оставался в столице Казахстана. Он и сам напрямую говорил о желании попробовать свои силы в РПЛ, но затем давал понять, что "Астана" его не отпустит - заменить некем.

Подмены в клубе действительно не было. В КПЛ не такое большое количество стабильных исполнителей хорошего класса на позиции левого защитника. А "Астана", каждый год ставящая задачу пробиться в групповой этап европейского турнира, просто не могла позволить себе расстаться с одним из лидеров.

По этой причине отъезд Дмитрия состоялся лишь тогда, когда защитнику было 30 лет. И если в предыдущие годы многие говорили, что Шомко вполне по силам стать игроком стартовой обоймы в клубах первой восьмерки РПЛ, то сейчас он оказался в команде - аутсайдере чемпионата. Во многом это предопределил последний сезон "Астаны", в котором шестикратные чемпионы провалились и заняли третье место в КПЛ, а также впервые за много лет не вышли в групповую стадию еврокубков. Разумеется, общие командные результаты отразились на всех игроках индивидуально, и на Шомко в том числе.

Игрок сборной Казахстана подписал контракт на полгода, поэтому главной задачей Дмитрия является показать себя до конца сезона в РПЛ, дабы затем продлить контракт с "Ротором" (если клуб и игрока все устроит, а сами волгоградцы останутся в высшем дивизионе) либо заинтересовать в своих услугах более сильный коллектив, что, наверняка, является приоритетом для него.

19 марта Шомко исполнится уже 31 год. С одной стороны, жаль, что сейчас ему не 27 или 28, но с другой - печалиться причин пока нет. Дмитрий сходу стал игроком старта, посадив на скамейку молодого и подвижного Данила Степанова, который защищает цвета волгоградцев на правах аренды из "Рубина".

26 февраля "Ротор" возобновил сезон в РПЛ, одержав выездную волевую победу над главным аутсайдером чемпионата - "Тамбовом" - 3:1. Шомко отыграл все 90 минут, а по итогам игры был назван болельщиками третьим лучшим игроком команды.

Дмитрий нанес один удар в створ, сделал 86 касаний мяча (третье место среди игроков обеих команд), набрал 54 точных паса (четвертое место), выполнил одну ключевую передачу, занес в актив успешную обводку (больше лишь у одноклубника, Зурико Давиташвили - две), отметился выносом и тремя перехватами (четвертое место).

Вполне неплохая игра, пусть и против аутсайдера. Куда важнее отметить, что это первый официальный матч в сезоне, когда физические кондиции еще далеки от оптимальных. За эти 90 минут Шомко уже показал свое рвение и "футбольный голод". Постоянно забегал по флангу, делал рывки, просил передачи, успевал возвращаться в оборону.

Спустя неделю "Ротор" провел домашний матч с "Химками", который завершился нулевой ничьей. Подмосковный клуб находится на десятом месте в таблице, опережая волгоградцев на 11 пунктов. Поэтому ничья против команды, отправившей в дубль Исламбека Куата, - довольно неплохой результат для "Ротора", пусть болельщики и могли ожидать большего.

Шомко вновь отыграл полный матч. Он снова стал третьим в голосовании болельщиков, чем подтвердил статус потенциального лидера команды. Дмитрий нанес один удар, сделал 95 касаний мяча (лидер матча), выполнил 38 выверенных передач (подвел лишь процент их точности - 61), выиграл две верховые дуэли, отметился тремя отборами, четырьмя выносами (второе место) и тремя перехватами.

В этой игре Дмитрий меньше убегал вперед, но был очень надежен в обороне, отлично выполнив свои основные обязанности на поле. Пока Шомко находился в игре, Степанов сидел на скамейке запасных. Сейчас нет сомнений в том, что казахстанец выгрыз место в старте своим опытом и игровым мастерством.

В последних сезонах, как принято считать, Шомко несколько снизил планку. Но рестарт РПЛ продемонстрировал, что Дмитрий мог поднаесться выступлениями в КПЛ. Футболист долгое время рвался в более конкурентный чемпионат, но каждый раз оставался в "Астане", клубе, который он, безусловно, любит. Но по игре Шомко сейчас видно, что он засиял, будто в одночасье омолодился. Вновь постоянные забегания, снова рывки и нацеленность на чужие ворота. Долгожданный переезд в РПЛ - большая мотивация для Дмитрия, благодаря которой он может заиграть еще лучше, чем прежде.

Довольны игроком и болельщики российского клуба. Вот что они писали об игре Дмитрия по итогам встречи с "Химками":

"Шомко много ошибался в передачах, но компенсировал это большой самоотдачей", - отметил Валерий. "Шомко - хороший пас", - написал Сергей. Виктору же Дмитрий понравился в целом: "Отмечу Шомко, был очень полезен!"

Болельщица Марина написала следующее: "Хорошо отыграли, особенно Шомко. Вообще хороший переход, отличный футболист". Другой суппортер, Алексей, сравнил казахстанца с его конкурентом по позиции Степановым: "По последней игре Шомко смотрится увереннее, Степанов - таран и везде летает - это его плюс, но Шомко более качественно свою позицию держит, что ли, без суеты, четко".

Еще интереснее на игру Шомко будет посмотреть в следующих матчах. До конца марта "Ротор" сыграет на выезде с "Уралом" (13.03), а также дома с "Ростовом" (17.03). Затем будет перерыв на международные матчи. Вряд ли что-то помешает Талгату Байсуфинову вызвать Дмитрия в национальную сборную, о которой футболист уже успел и забыть при тренерстве Михала Билека. В настоящий момент конкурентов на позицию левого защитника в сборной нет, поэтому Шомко с вероятностью 90 процентов должен будет сыграть против французов.

Отметим, что "Ротор" занимает 13-е место в РПЛ, набрав 18 очков по итогам 21 тура. Впереди еще девять матчей в рамках внутреннего первенства. Что же касается сборной, то матч Казахстан - Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Это будет старт команды в отборочном цикле к чемпионату мира-2022.

Напомним, что вместе с Шомко за "Ротор" выступают казахстанцы Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, а также экс-игрок "Астаны" из Беларуси Иван Маевский.

Фото: ФК "Ротор"©️