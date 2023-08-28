Мечта важнее денег. Почему трансфер Оразова в Словению восхищает

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в ближайшее время подпишет контракт со словенским "Копером" и реализует очередной шаг по выстраиванию своей карьеры в Европе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как воспитанник "Кайрата" упорно шел к этому моменту.

Неплохой сезон в "Актобе" и закрепившийся статус игрока обоймы в сборной вернул Рамазану желание и возможность попробовать себя в Европе. Именно поэтому прошлой зимой он продолжительное время являлся свободным агентом.

Помимо прогресса в игре, Оразов стал сотрудничать с новым агентом - Кеном Ван Дейком, который помогал Яну Вороговскому при двух переездах в Бельгию. Однако в январе предложений не было, лишь разговоры, предварительный интерес, но не более. Несмотря на яркие хайлаты, игроку не хватало статистики. Крайне мало результативных действий даже на уровне КПЛ отпугивало потенциальных кандидатов.

Всех удивил трансфер Оразова в "Аксу", но там сыграл именно фактор Европы. Дело в том, что павлодарцы предоставляли Рамазану право покинуть клуб в любой момент, если у него будет предложение из-за рубежа. К слову, помимо "Аксу" у хавбека был вариант с возвращением в "Кайрат", но алматинский клуб не был столь лоялен по позиции его возможного трансфера в Европу, поэтому его камбэк в Алматы не состоялся.

Позже Рамазан покинул "Аксу", но это было скорее связано с видением тренера (на тот момент Руслана Костышина), который видел на позиции Рамазана другого игрока - Тони Сильву.

"Тобол" дал сильнейший буст карьере Оразова. Ударный отрезок в июле-августе, отличный матч с "Базелем" в Швейцарии, в целом крепкая игра в еврокубках, голы в КПЛ - все это в совокупности, наконец, спровоцировало конкретный интерес к казахстанцу в Европе.

Опять же, в Костанай Рамазан приезжал с условием, что при оффере из Европы клуб не будет чинить препятствий. Так и произошло.

Оразов упадет в зарплате после трансфера в "Копер", но для него важнее мечта, важнее приблизиться к лигам/странам, где футбол другого уровня и где структура выстроена на совершенно других принципах.

Тех, кого не впечатляет выбор направления Оразова в Европе, апеллируем двумя аргументами. Несмотря на классный период в "Тоболе", огромного выбора по клубам у игрока не было. При этом скепсис в сторону "Копера" неоправданный.

Да, чемпионат Словении не самого высокого уровня, но это даже хорошо, делать резкий скачок после КПЛ было бы тяжело. Но "Копер" достаточно конкурентная команда и в последние годы регулярно претендует на еврокубки. Плюс, за чемпионатом Словении смотрят соседи, например, итальянцы. Для наглядности, в последние два трансферных окна "Копер" продал пару футболистов в клубы итальянской Серии Б. То есть чемпионат Словении - это хороший трамплин и экономически выстроенный рынок, там нацелены на подобные продвижения игроков и дальнейшую перепродажу.

Радует, что в Казахстане все больше футболистов, для которых комфорт и финансы на родине не стали основным приоритетом. И Оразов теперь один из ярких тому примеров.

Фото: ФК "Тобол"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49 2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41 3 Астана 20 12 4 4 24-16 40 4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36 5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35 6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28 7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →