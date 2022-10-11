Магомед Адиев встретился с главным тренером сборной Испании

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев встретился с наставником команды Испании Луисом Энрике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский специалист опубликовал снимок в своем аккаунте в Instagram.

"Восхищался тобой как игроком, а теперь и как тренером", - написал Адиев.

Вероятно, что встреча тренеров произошла во Франкфурте-на-Майне (Германия), где состоялась жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года. С соперниками сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.