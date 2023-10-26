Легендарный в прошлом клуб захотел подписать футболиста "Кайрата"

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
26 октября 20:32
©instagram.com/andreyulshin

Столичный "Женис" приступил к усилению состава на будущий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz. По данным источника, близкого к ситуации, клуб хочет подписать полузащитника "Кайрата" Андрея Ульшина.

В текущем сезоне КПЛ на счету 23-летнего футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол и сделал две голевые передачи.

В основной команде "Кайрата" уроженец Кокшетау выступает с 2020 года.

В заключительном туре первой лиги "Женису" достаточно не проиграть "Онтустику", чтобы обеспечить себе место в КПЛ-2024.

Добавим, что клуб был реанимирован в 2021 году, когда команда из Астаны начала свое выступление во второй лиге. "Женис" является трехкратным чемпионом Казахстана. Также команда трижды завоевывала Кубок страны. В 2002-м столичный клуб впервые в истории Казахстана представлял страну в европейских клубных турнирах, уступив по сумме двух матчей молдавскому "Шерифу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Женис ФК Футбольные трансферы

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