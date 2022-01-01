Команда Зайнутдинова рискует остаться без многолетнего капитана

Московский ЦСКА все еще не предложил новый контракт своему многолетнему лидеру и стражу ворот Игорю Акинфееву. Срок действия текущего соглашения истекает уже ближайшим летом, сообщает "Спорт-Экспресс".

По имеющейся информации, в клубе уже связывались с капитаном. В руководстве заверили, что постараются найти средства для нового контракта, даже несмотря на нынешние нелегкие времена в финансовом плане.

Отметим, что Акинфеев выступает за первую команду "армейцев" с 2003 года. Он является воспитанником клуба и никогда не выступал за другие команды. С 2020 года вместе с Игорем за "красно-синих" играет казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов.

Ранее стало известно, что клуб договорился с потенциальным конкурентом Зайнутдинова по позиции.