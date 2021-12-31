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ЦСКА договорился с конкурентом Зайнутдинова

ЦСКА договорился с конкурентом Зайнутдинова
©Reuters
Новости спорта Футбол Россия

Московский футбольный клуб ЦСКА и парагвайский полузащитник Хесус Медина достигли устного соглашения по контракту, сообщает Р-Спорт со ссылкой на "твиттер" журналиста TyC Sports Сезара Луиса Мерло.

Отмечается, что Медина и ЦСКА согласовали контракт до июня 2025 года.

24-летний парагваец выступает за команду североамериканской главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Сити" с 2018 года, контракт с клубом заканчивается 31 декабря.

За "Нью-Йорк" Медина сыграл 119 матчей в различных турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

В составе сборной Парагвая провел один матч в июле 2017 года против Мексики (1:2).

Напомним, что в средней линии "армейцев" действует футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который также может сыграть в обороне. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 14 матчей и забил два гола, а ЦСКА идет на четвертом месте в таблице, набрав 30 очков в 18 матчах.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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