В Актобе открылось поле в рамках проекта по реновации футбольных полей - "ALAÑ", сообщают Vesti.kz.

Футбольное поле было реконструировано на базе ДЮСШ №2. Основная цель проекта - повысить качество футбольной инфраструктуры и создать условия для развития массового футбола.

В открытии обновленного поля приняли участие президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев и заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов.

В честь открытия нового поля на территории ДЮСШ №2 прошел фестиваль футбола с участием детей разных возрастов.

Напомним, в этом году Казахстанская федерация футбола в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта запустила программу по реновации футбольных полей в Казахстане. Программа рассчитана на три года и пройдет при поддержке УЕФА. Генеральным партнером проекта стала букмекерская компания 1XBET.

"Это первое футбольное поле, введенное в эксплуатацию в рамках проекта "ALAÑ". Одной из главных задач Стратегии развития казахстанского футбола является развитие детско-юношеского футбола и создание благоприятных условий для массового футбола. Теперь на обновленном поле будут заниматься наши будущие чемпионы, а также проводиться соревнования по массовому футболу. Мы видим это как возможность для дальнейшего развития. Это наш вклад в будущее футбола в Казахстане", - сказал Барменкулов.

Отметим, что кроме Актобе в этом году попадают под реновации поля в городах Алматы, Шымкент, а также области Жетісу. В настоящее время проводится прием заявок для реновации футбольных полей на 2024 год. Заявки на следующий год будут приниматься до 15 ноября текущего года по этой ссылке.