В казахстанском клубе четыре месяца не выплачивают зарплату

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 11:04
©ФК "Иле-Алатау"

Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба "Иле-Алатау" из поселка Отеген-Батыр (Алматинская область) на протяжении четырех месяцев не получают заработную плату, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Акимат Алматинской области пообещал должное финансирование команде, выступающей во второй лиге. "Иле-Алатау" занимает третье место в турнирной таблице, однако сам клуб находится в удручающем состоянии.

Футболистам, тренерам и персоналу даже не смогли приобрести новую экипировку и игровую форму. На матчи второй лиги команда выходит в прошлогодней форме.

Что касается выступления в текущем сезоне, то "Иле-Алатау" сумел заявиться благодаря наличию гарантийного письма в адрес Казахстанской федерации футбола. Однако нет гарантий, что в ближайшее время клуб получит должное финансирование со стороны акимата. Костяк команды составляют молодые футболисты, а сами зарплаты находятся на низком уровне.

Ранее стало известно о том, что "Мактаарал", также не получил финансирование из районного акимата, несмотря на то, что команда идет в тройке лидеров второй лиги. 

Метки:
Футбол Казахстан
Новости
Сегодня , 11:04
Казахстан(футбол)
В казахстанском клубе четыре месяца не выплачивают зарплату
Вчера , 16:30
Казахстан(футбол)
Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
Вчера , 10:53
Казахстан(футбол)
"Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу
16 июня, 19:40
Казахстан(футбол)
"Хотел поработать в еврокубках". Чурчич откровенно высказался об уходе из "Тобола"
16 июня, 19:10
Казахстан(футбол)
Сборной Казахстана посоветовали капитана на будущее. Ему 22 года
16 июня, 18:40
Казахстан(футбол)
Участник Евро-2024 высказался о будущем Зайнутдинова в "Бешикташе"
16 июня, 17:00
Казахстан(футбол)
"Кайрат" совершил громкий трансфер, подписав игрока европейской сборной
15 июня, 13:50
Казахстан(футбол)
Казахстанский нападающий определился с будущим в европейском клубе
15 июня, 12:50
Казахстан(футбол)
"Почему я должен переделывать чью-то работу?" Алиев рассказал о переговорах с "Кайратом"
15 июня, 11:50
Казахстан(футбол)
Экс-игрок европейской сборной оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»