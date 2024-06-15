Казахстанский нападающий определился с будущим в европейском клубе

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 13:50
©ФК "Ислочь"

Нападающий молодежной сборной Казахстана Денис Митрофанов пролонгировал соглашение белорусским клубом "Ислочь", передают Vesti.kz

Как сообщает пресс-служба "Ислочи", новый контракт казахстанца будет рассчитан до конца 2025 года. 

В прошлом году Митрофанов ярко проявил себя в чемпионате Беларуси: сыграл 27 матчей в высшей лиге, в которых набрал 10 очков (9+1) по системе "гол+пас", став лучшим бомбардиром "Ислочи".

Отмечается, что в ближайшее время форвард будет прооперирован, а затем начнется курс реабилитации.

До переезда в Беларусь форвард выступал на родине, где защищал цвета таких клубов, как "Алтай", "Атырау" и "Кайрат". 

 

Метки:
Беларусь Казахстанцы за границей Футбол
Новости
Сегодня , 13:50
Казахстан(футбол)
Казахстанский нападающий определился с будущим в европейском клубе
Сегодня , 12:50
Казахстан(футбол)
"Почему я должен переделывать чью-то работу?". Алиев рассказал о переговорах с "Кайратом"
Сегодня , 11:50
Казахстан(футбол)
Экс-игрок европейской сборной оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
Вчера , 15:40
Казахстан(футбол)
Реванш в Семее и месть "Ордабасы". Пять главных интриг 11-го тура КПЛ
Вчера , 13:29
Казахстан(футбол)
"Есть интерес из Турции". Игрок сборной Казахстана покинет "Кайрат"?
Вчера , 11:59
Казахстан(футбол)
Представители Алипа рассказали об интересе других клубов и его будущем в "Зените"
13 июня, 16:55
Казахстан(футбол)
"Аякс" или "Брага"? С кем Оразов сыграет за датский клуб в еврокубках
13 июня, 15:36
Казахстан(футбол)
Оразов дал первый комментарий после перехода в датский клуб
13 июня, 15:00
Казахстан(футбол)
Оразов вновь отправился в Европу. Там его ждет клуб-рекордсмен и легенда "Ман Сити"
13 июня, 14:20
Казахстан(футбол)
Агент Оразова сделал заявление о трансфере в европейский клуб
© 2008 - 2024 ТОО «EML»