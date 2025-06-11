Казахстанский клуб сделал заявление об уходе тренера

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды прояснил ситуацию в связи с появившимися слухами об уходе тренера-консультанта Иржи Ярошика, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, Иржи Ярошик продолжает работу в прежнем статусе. Сообщения о его уходе не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований.



"Шахтер" выступает в первой лиге и занимает третье место, набрав 17 очков после восьми матчей.

Напомним, в прошлом году карагандинцы впервые в истории покинули премьер-лигу.