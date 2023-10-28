Казахстанский футболист получил прямую красную карточку в европейском чемпионате

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Вчера 20:31
©"Энергетик-БГУ"

В матче 26-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси казахстанский защитник "Энергетик-БГУ" Таир Нурсеитов заработал удаление, передают Vesti.kz

В игре против "Сморгони" при счете 1:2 на 70-й минуте Нурсеитов получил прямую красную карточку от арбитра Сергея Стецурина.

Нурсеитов был наказан после того, как поднимался с газона после контакта с соперником. Судья посчитал, что футболист симулировал. Нурсеитов, вставая с газона, отмахнулся от арбитра и бросил несколько фраз. В итоге команда казахстанца уступила со счетом 2:4. 

Для Нурсеитова это был восьмой матч в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси. 23-летний казахстанский защитник ранее выступал на родине за "Шахтер", а в "Энергетик-БГУ" перебрался в августе 2023 года. 

 

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Метки:
Беларусь Казахстанцы за границей

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