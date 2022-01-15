Казахстанский футболист отправится в европейский клуб

Автор: Димаш Тулегенов

21-летний полузащитник молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаев отправится на просмотр в европейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист, права на которого ранее принадлежали "Астане", пройдет просмотр в литовском "Жальгирисе".

Отметим, что девятикратных чемпионов Литвы тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.

Полузащитник выступал не только за столичный клуб, но и за карагандинский "Шахтер", где был в аренде в сезоне-2018.

Также на счету Жакипбаева выступления за юношеские и молодежную сборную страны.