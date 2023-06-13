Казахстанец попал в футбольный инстаграм с 64 миллионами подписчиков

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 11:26
©Кадр из видео

Видео с празднованием гола казахстанским футболистом Алишером Келгенбаевым в матче медийной лиги стало популярным в интернете, передает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось после того, как популярный Instagram-канал 433, насчитывающий 64,4 миллиона подписчиков, опубликовал ролик у себя. На видео казахстанец забил гол в пустые ворота, а затем эффектно отпраздновал свой гол - сделал сальто с перекладины.

В настоящий момент видео набрало более 2,8 миллиона просмотров и более 170 тысяч лайков. 

"Не пытайтесь повторить это в домашних условиях", - говорится в описании к видео.

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Метки:
Футбол Социальные сети

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