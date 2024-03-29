В Казахстане уволили тренера через 3 месяца после назначения

В первой лиге Казахстана по футболу случилась тренерская отставка, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, главный тренер "Хан-Тенгри" (Алматы) Александр Кузнецов освобожден от занимаемой должности. О его назначении было объявлено 25 декабря.

Прежде Кузнецов работал тренером в футбольных клубах "Жас Кыран", Lusos Bitarães и в молодежных сборных Казахстана до 16, 17 и 19 лет.

Также был координатором в молодежных сборных и занимал должность спортивного директора в "Жас Кыране".

В прошлом сезоне "Хан-Тенгри" финишировал на седьмом месте.