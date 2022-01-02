"Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами

Нападающие Стефан Денкович и Бон-Филь Калеб Бименьимана ушли из "Кайсара", передает Meta-ratings.kz.

Сербский форвард провел за клуб 21 матч, в котором забил один гол и отметился двумя результативными передачами. На счету же Бименьимана, представителя Бурунди, семь игр.

Ранее команду покинули литовец Каролис Лаукжемис и армянский полузащитник Гегам Кадимян, а Арман Кенесов перешел в "Актобе". Также капитан Думан Нарзилдаев близок к переходу в "Астану", а Елжас Алтынбеков может пополнить состав "Махтаарала".

Напомним, что по итогам КПЛ-2021 "Кайсар" вылетел в первую лигу.