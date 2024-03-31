Кандидат в сборную Казахстана дебютировал за европейский клуб

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Казахстанский полузащитник Владислав Васильев проводит первый матч за минское "Динамо" в новом сезоне, передают Vesti.kz

Васильев появился в основном составе динамовцев на игру второго тура чемпионата Беларуси с "Минском". 

Последним клубом 26-летнего хавбека был шымкентский "Ордабасы", с которым он стал чемпионом Казахстана. За шымкентцев он отыграл 20 матчей во всех турнирах сезона-2023, забил гол и сделал ассист. 

Васильев ранее уже выступал в чемпионате Беларуси, где играл за такие клубы как "Энергетик БГУ", брестское "Динамо" и "Рух". В составе брестского "Динамо" хавбек становился чемпионом Беларуси. 

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