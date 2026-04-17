Камбэк в КПЛ или новый клуб в Европе? Куда Аймбетов перейдёт летом

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов минувшей зимой перешёл в румынский клуб "Петролул", но пока его адаптация в зарубежном чемпионате проходит с трудом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ближайших перспективах опытного форварда.

Аймбетов перебрался в "Петролул" в феврале, но играть начал лишь в марте. Абат набирал кондиции, плюс вмешалась международная пауза. В итоге, он стартовал сразу с игр плей-офф за выживание.

Казахстанец пока провёл четыре матча, выходя исключительно на замены. В двух встречах "Петролул" проиграл, а в двух выиграл. На данный момент положение "Петролула" по-прежнему небезопасное - команда идёт на 12-м месте, но находящаяся ниже "Чиксереда" уступает лишь по разнице мячей, а 13-я позиция в чемпионате Румынии - это уже зона переходных матчей, то есть, дополнительный риск.





В конце марта "Петролул" также сменил тренера. Уже в третий раз за карьеру команду возглавил бывший игрок сборной Турции Мехмет Топал.

Как видим, Топал предоставляет Аймбетову время, но пока не видит его в качестве основного нападающего. К слову, главный конкурент казахстанца по позиции - местный нападающий Ади Чика-Роша, он тоже не блещет результативностью: пока ни разу не забил в плей-офф за выживание, а до этого провёл 30 игр в регулярном сезоне и забил всего три мяча. В общем, завоевать место в основе Аймбетов определенно способен.





Но до конца сезона осталось всего пять матчей, времени критически мало. Но для Абата важно показать себя даже не ради "Петролула", а ради потенциальных предложений летом. Понятно, что в КПЛ форвард может вернуться в любой момент, но сам Абат хочет остаться в Европе (иначе вернулся бы на родину еще в прошлом году).

Да, у Абата есть вариант и пролонгировать соглашение с "Петролулом", но это зависит от сохранения прописки в лиге и от желания обеих сторон. Ранее агент форварда Траян Гергишан обозначал, что "Петролул" промежуточная станция в карьере игрока и летом он скорее всего будет искать клуб с более серьезными амбициями и задачами.