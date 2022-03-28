Избран новый глава ПФЛК

Президентом Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) выбран Рохус Шох, сообщает официальный сайт организации.

Заседание общего собрания Лиги, где были рассмотрены некоторые важные вопросы, прошло в Доме футбола.

"В качестве кандидата на должность президента ПФЛК Олжасом Абраевым предложен Рохус Шох. Кандидатура была единогласно одобрена футбольными клубами - членами Лиги. Рохус Шох избран на пост президента ПФЛК", - пишет официальный источник.

Стал известен новый глава ПФЛК. Подробности

Ранее Олжас Абраев сложил свои полномочия президента ПФЛК и сосредоточился на работе в должности генсека КФФ, о чем скоро будет официально объявлено.