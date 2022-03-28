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Стал известен новый глава ПФЛК. Подробности

Стал известен новый глава ПФЛК. Подробности
©Федерация футбола Волгоградской области
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новым главой Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) станет гражданин России Рохус Шох. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что младший брат покойного Антона Шоха, уроженец жамбылской области, уже много лет трудится в российском футболе, был техническим директором ЦСКА, руководителем "Ротора", президентом волгоградской федерации футбола и даже входил в исполком РФС.

Но также имя Рохуса Шоха связано с агентским бизнесом. Например, он является представителем Еркебулана Сейдахмета. Участвовал в переходах и других футболистов.

Казахстанец Олжас Абраев сложил свои полномочия президента ПФЛК и сосредоточится на работе в должности генсека КФФ, о чем скоро будет официально объявлено.

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Метки:
ПФЛК КФФ КПЛ Абраев Олжас

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