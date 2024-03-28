Игрока сборной Казахстана увели у другого европейского клуба

Казахстанский полузащитник Абинур Нурымбет подписал контракт с футбольным клубом "Гомель", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы белорусской команды, соглашение с 18-летним казахстанцем заключено до конца нынешнего сезона. До этого он играл за другой белорусский клуб "Энергетик-БГУ", в составе которого провел 12 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Абинур - воспитанник "Тараза". В 2021 году начал выступать за молодежный состав "Тараз М" во второй лиге Казахстана. В феврале 2023-го присоединился к "Улытау", вместе с которым продолжил играть в третьем по силе дивизионе страны. В середине сезона перешел в "Энергетик-БГУ".

Является действующим игроком юношеской сборной Казахстана U-19.

"Гомель" выступает в высшей лиге Беларуси, после первого тура располагается на шестом месте в таблице, имея в активе один балл.