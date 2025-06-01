Игрок сборной Казахстана выиграл трофей в зарубежном клубе и сотворил историю: реакция футболиста

Голкипер сборной Казахстана и азербайджанского "Сабаха" Стас Покатилов прокомментировал победу своей команды в финале кубка, передают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

- Что скажете о победе в финале Кубка Азербайджана над "Карабахом" (3:2)?

Слов нет, одни эмоции. Пацаны бились и старились. Для болельщиков получился шикарный матч и все понравилось.

Вы сравняли счет на 90+7 минуте. До этого была такая надежда?

Я до конца верил в нашу победу.

Даже при том, что "Карабах" был явным фаворитом?

Я был уверен, что мы выиграем Кубок. Не знаю, как остальные, но я был уверен. Я даже брату родному перед игрой сказал, что мы выиграем сегодня Кубок.

Победный гол пришелся на 120-ю минуту, готовились психологически к серии пенальти?

Готовился. Весь наш вратарский цех готовился к этому. Перед игрой тренировали это.

"Сабах" не просто выиграл первый трофей в своей карьере, но и получил право принять участие в Лиги Европы. Что скажете?

Для "Сабаха" это будет не первый сезон в Европе. Для всех клубов является мотивацией выступление в еврокубках. Рады, что начнем с Лиги Европы.

Срок вашего контракта истек в конце сезона. Вы останетесь в "Сабахе"?

Я пока не знаю. Мне нравится в "Сабахе" и Баку, но есть некоторые факторы, от которых зависит, останусь я или нет.

Значит, скоро переговоры?

Да, с руководством клуба договорились обсудить это после финала.

Ваши первые полгода получились удачными для вас и клуба…

Ну, чемпионат мы провели не самым лучшим образом. В Кубке все было хорошо, попали в историю клуба (впервые выиграв этот трофей – Ред.). Положительный отрезок в моей карьере.