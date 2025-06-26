Игравший против Франции казахстанец решил поехать в первую лигу

Экс-защитник сборной Казахстана Максат Тайкенов перешел в актауский "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний уроженец Актау по семейным обстоятельствам решил вернуться в родной город и помочь "Каспию" завоевать путевку в КПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Тайкенов сыграл за "Жетысу" 11 матчей и сделал три ассиста. В турнирной таблице первой лиги "Каспий" идет на первом месте и опережает "Шахтер" на четыре очка.

Добавим, что в 2021 году Тайкенов сыграл четыре матча в составе сборной Казахстана, в том числе гостевую игру против Франции на стадионе "Парк де Пренс". В том матче он вышел в стартовом составе и играл против Кингсли Комана из "Баварии", а встреча завершилась победой хозяев - 8:0.