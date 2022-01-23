Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отсутствие в заявке казахстанца Нуралы Алипа в двух товарищеских матчах на первом учебно-тренировочном сборе, сообщает KazFootball.kz.

– Как состояние игроков, которые не смогли сыграть в игре с "Ботевом"? Есть ли надежда, что они смогут принять участие в матче в среду?

– Посмотрим, кто сможет сыграть. Барриос этой ночью уже вылетает в расположение своей национальной сборной. Поэтому он не сможет нам помочь. Из тех, кто начал тренироваться, посмотрим. Алип, Ракицкий, Караваев, Кержаков потихоньку работают. Посмотрим, может быть, к нам присоединится кто-то из тех, кого вчера не было.

Напомним, футболист сборной Казахстана находится на просмотре в петербургском "Зените" в ОАЭ, но пока не попал в состав команды на два товарищеских матча команды. При этом стало известно, что у защитника "Кайрата" был выявлен COVID-19.