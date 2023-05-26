"Футболисты ему верят". Кака высказался о феномене успеха Адиева в сборной Казахстана

Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал успех своего коллеги Магомеда Адиева, возглавляющего сборную Казахстана по футболу.

Бразильский специалист, занимающий пост главного тренера сборной Казахстана по футзалу, рассказал о знакомстве с Адиевым и его качествах, благодаря которым он расположил к себе команду.

"Да, мы познакомились с Адиевым и у меня остались очень хорошие впечатления. Он говорит очень открыто, видно, что действительно от сердца.

Его преимущество именно в этом - он разговаривает с командой от души. Он преподносит так, что футболисты ему верят. Это приводит к успеху. И я не думаю, что он меняется в общении с разными людьми, он действительно такой - открытый.

Конечно, результаты сборной это не только дух и мотивационные речи. Ведь видно, как сборная играет, команда знает свои возможности и как их использовать", - заявил Кака.

Напомним, что сборная Казахстана по футболу в прошлом году финишировала на первом месте в группе Лиги наций. Кроме того, команда Адиева обыграла на старте отборочного цикла ЧЕ-2024 сборную Дании.

В ближайшее время на YouTube-канале Vesti.kz выйдет развернутое интервью с Кака, в котором он откровенно расскажет, почему и когда решил покинуть "Кайрат", как изменится его роль в сборной Казахстана, возглавит ли он европейский клуб и в чем главные проблемы казахстанского футзала.