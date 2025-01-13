Футболист сборной Казахстана получил предложения из Испании и Словакии

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек в зимнее трансферное окно может сменить клуб и отправиться в более статусную лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летним вингером заинтересовались два клуба: один из испанской Сегунды (второй дивизион), другой из высшего дивизиона чемпионата Словакии.

На данный момент стороны ведут переговоры. Сам футболист хотел бы попробовать себя в Испании, но из Словакии поступило более конкретное предложение и, в данном случае, все зависит лишь от решения игрока.

Что касается интереса из Сегунды, то он возник после того, как Кенжебек ярко проявил себя в матче молодежных сборных Казахстана и Испании (3:4), оформив дубль.

Карьера в Европе

Сейчас футболист сборной Казахстана выступает за кипрский клуб второго дивизиона "Акритас". В 13 матчах нынешнего сезона он забил пять голов.

Кенжебек является воспитанником алматинского "Кайрата", который он покинул в августе 2024 года. Ранее игрок также выступал на правах аренды за "Женис" и "Мактаарал".

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