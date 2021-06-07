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Фаворит Боранбаева возглавил команду Исламхана

Капитан сборной не играет с сентября.

Фаворит Боранбаева возглавил команду Исламхана
Сергей Ребров. Фото: Getty Images©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Украинский специалист Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" из ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом объявил сам клуб, но подробности контракта не сообщил.

На посту главного тренера "Аль-Айна" Ребров сменил португальца Педру Эмануэля. Игроком "Аль-Айна" является капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который до сих пор не может вернуться в футбол из-за допингового скандала, который случился в сентябре. В клуб из ОАЭ он перешел в январе прошлого года, подписав контракт до конца сезона. В августе Исламхан продлил соглашение на три года. В 18 матчах хавбек забил два гола.

4 июня "Ференцварош" объявил об уходе Реброва с поста главного тренера. Украинский специалист был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством "Ференцварош" в третий раз подряд выиграл чемпионство. До "Ференцвароша", который пробивался в групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов, Ребров работал главным тренером киевского "Динамо" и саудовского клуба "Аль-Ахли".

Ранее сообщалось, что в услугах украинского специалиста заинтересован "Кайрат". Так, владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва.

6 июня стало известно, что Алексей Шпилевский покинул "Кайрат". Он продолжит карьеру в клубе второй бундеслиги - "Эрцгебирге Ауэ".

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Метки:
Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу ОАЭ
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