В европейском клубе рассказали о приглашении казахстанского нападающего

Главный тренер клуба Высшей лиги Беларуси "Барановичи" Роман Киренкин высказался о 19-летнем казахстанском нападающем Алдияре Алтаеве, который проходит просмотр в клубе.

Алтаев — центральный форвард ростом 190 см, воспитанник столичного футбола. В разные годы он выступал за молодёжные команды "Астаны", "Тобола" и SD Family.

"Пока выводы по Алдияру Алтаеву рано делать. Но он молодец, старается. В субботу, 17 января, контрольная игра у нас. Планируем ему дать игровое время. Соперник — команда СКА-1938, это бывший "Энергетик-БГУ". Они в этом году вышли в Первую лигу. Главный там Анатолий Иванович Юревич, он у вас в Казахстане работал", — цитирует тренера Legalbet.kz.

В 2025 году казахстанский футболист провёл один матч в Казахстанской премьер-лиге за "Тобол", а также сыграл 15 встреч в Первой лиге чемпионата Казахстана в составе SD Family, отметившись семью забитыми мячами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!