"Это какая-то помощь владельцу "Кайрата". В России возмущены трансфером Алипа в "Зенит"

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 19:12
©ФК "Зенит"

В российских спортивных медиа продолжают обсуждать выкуп трансфера Нуралы Алипа со стороны "Зенита". Сделку с участием защитника сборной Казахстана критикуют и считают, что игрок не соотвествует уровню клуба. 

В заметке телеграм-канала "О Зените со смыслом" были приведены цитаты нескольких спортивных журналистов о трансфере Алипа. 

Тимур Валеев:

- Все мы видели, на что способен Алип. Целый год — достаточно, чтобы понять возможности. На данный момент видно, что он не подходит для решения больших задач. Так что положение Алипа в "Зените" — третий-четвертый защитник.

Что до тактики, то в двойке выходить с ним вообще опасно. Максимум в тройке, да еще если он будет развивать первый пас. Но на данный момент создалось ощущение, что Алип почти достиг потолка.

Дмитрий Зимин:

- Не вижу логики в этом трансфере. И не понимаю за счет чего он сможет прогрессировать. И стать защитником, который будет тянуть уровень топ клуба РПЛ. Это не усиление, естественно. И даже не укрепление. Это какая-то помощь братскому народу и владельцу "Кайрата", который сейчас под следствием. Иначе мне сложно объяснить этот переход. Учитывая, что есть даже свои воспитанники на этой позиции, доступные на рынке.

Илья Васильев:

- Не понимаю и сам трансфер, и хейт. Алип – обычный защитник уровня 8-16 команды РПЛ с неплохой скоростью и борьбой. Например, против "Краснодара" он нормально играл по Кордобе вместе с Родригао, может протащить мяч вперед, хотя так себе пасует. Чистяков гораздо надежнее, но вполне возможно, что "Зенит" банально не нашел защитника-лимитчика с ведущей левой ногой, а ситуация по международным трансферам пока неизвестна.

Напомним, что на этой неделе "Зенит" и "Кайрат" достигли соглашения о полноценном переходе Алипа. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме "2,5 + 1".

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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