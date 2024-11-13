Экс-министр сделал признание о гонке за пост главы КФФ

Бывший министр туризма и спорта страны Ермек Маржикпаев не будет претендовать на вакантный пост президента Казахстанской федерации футбола после ухода Адлета Барменкулова, передают Vesti.kz.

Ранее были названы пять претендентов на эту должность, Маржикпаев также числился среди кандидатов.

"Дорогие друзья!

Позвольте внести ясность по вопросу рассмотрения моей кандидатуры на пост президента Федерации футбола Казахстана.

Я не планирую претендовать на эту должность.

Но, как и многие мои соотечественники, всегда буду преданным болельщиком спорта #1 в мире. Уверен, что большие победы нашего футбола еще впереди", - написал он у себя в соцсетях.

Сообщалось, что нового главу изберут на Внеочередной конференции КФФ 20 декабря. На фоне ухода Барменкулова главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сделал заявление о своей "отставке" из сборной Казахстана.

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14 ноября Казахстан примет дома Австрию, а 17-го числа сыграет на выезде с Норвегией в рамках группового этапа Лиги наций. С окончательным составом на предстоящие игры можно ознакомиться здесь.