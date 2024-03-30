Экс-игрок сборной Казахстана получил неожиданный вариант возвращения в футбол

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 22:35
©ФК "Окжетпес"

Бывший казахстанский футболист Руслан Кенетаев назначен спортивным директором кокшетауского "Окжетпеса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

36-летний функционер после завершения карьеры работал в сфере детско-юношеского футбола и федерации футбола Астаны. Последний сезон в профессиональном футболе Кенетаев провел в 2015 году, когда защищал цвета все того же "Окжетпеса".

Также воспитанник столичной школы футбола играл за "Шахтер", "Иртыш", "Кызыл-Жар" и "Байтерек". В 2009 году несколько раз получал вызовы в сборную Казахстана при Бернде Шторке, а также сыграл шесть матчей за молодежную сборную, забив один гол.

Метки:
Окжетпес ФК Первая лига Казахстана

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