Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип сыграет в основном составе "Зенита" в матче за Суперкубок России против "Спартака". По ожиданиям российского издания "Спорт-Экспресс", 22-летний центрбек будет действовать в паре с Дмитрием Чистяковым.
"А вот Ловрен в следующем сезоне может стать футболистом ротации. Тем более если придет один новый центральный защитник. Медведев подтвердил, что в команду приходит из "Сочи" Родригао. Почему бы ему не дебютировать уже в субботу?
Правда, едва ли он появится в основе. Скорее всего, в основе сыграет пара Чистяков — Алип, если будет двойка центральных защитников. А если тройка, то Чистяков займет место страхующего, а правее выйдет Адамов, который много играл во время предсезонной подготовки", - отмечается в материале.
Добавим, что в "Зените" повысилась конкуренция в центре обороны, после того как восстановился защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, а также был подписан бразильский деф Родригао.
Напомним, что Алип провел в минувшем сезоне за "Зенит" 12 официальных матчей. Арендное соглашение "Зенита" с игроком "Кайрата" рассчитано до конца 2022 года. Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Казахстан
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|2
|Словакия
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|3
|Азербайджан
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|4
|Беларусь
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|3
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|5
|ЦСКА М
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|6
|Локомотив М
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|8
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|10
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|11
|Пари Нижний Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|16
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
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