Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип сыграет в основном составе "Зенита" в матче за Суперкубок России против "Спартака". По ожиданиям российского издания "Спорт-Экспресс", 22-летний центрбек будет действовать в паре с Дмитрием Чистяковым.

"А вот Ловрен в следующем сезоне может стать футболистом ротации. Тем более если придет один новый центральный защитник. Медведев подтвердил, что в команду приходит из "Сочи" Родригао. Почему бы ему не дебютировать уже в субботу?

Правда, едва ли он появится в основе. Скорее всего, в основе сыграет пара Чистяков — Алип, если будет двойка центральных защитников. А если тройка, то Чистяков займет место страхующего, а правее выйдет Адамов, который много играл во время предсезонной подготовки", - отмечается в материале.

Добавим, что в "Зените" повысилась конкуренция в центре обороны, после того как восстановился защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, а также был подписан бразильский деф Родригао.

Напомним, что Алип провел в минувшем сезоне за "Зенит" 12 официальных матчей. Арендное соглашение "Зенита" с игроком "Кайрата" рассчитано до конца 2022 года. Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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