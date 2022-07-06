Экс-игрок "Ливерпуля" и многомиллионный новичок не помеха? Алип сыграет в матче за Суперкубок России

©ФК "Зенит"
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Сегодня 15:29

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип сыграет в основном составе "Зенита" в матче за Суперкубок России против "Спартака". По ожиданиям российского издания "Спорт-Экспресс", 22-летний центрбек будет действовать в паре с Дмитрием Чистяковым. 

"А вот Ловрен в следующем сезоне может стать футболистом ротации. Тем более если придет один новый центральный защитник. Медведев подтвердил, что в команду приходит из "Сочи" Родригао. Почему бы ему не дебютировать уже в субботу?

Правда, едва ли он появится в основе. Скорее всего, в основе сыграет пара Чистяков — Алип, если будет двойка центральных защитников. А если тройка, то Чистяков займет место страхующего, а правее выйдет Адамов, который много играл во время предсезонной подготовки", - отмечается в материале. 

Добавим, что в "Зените" повысилась конкуренция в центре обороны, после того как восстановился  защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, а также был подписан бразильский деф Родригао. 

Напомним, что Алип провел в минувшем сезоне за "Зенит" 12 официальных матчей. Арендное соглашение "Зенита" с игроком "Кайрата" рассчитано до конца 2022 года. Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Пари Нижний Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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