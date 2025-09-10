Экс-напдающий сборной Уэльса Натан Блэйк высказался о будущем 17-летнего форврада "Кайрата" Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

"Дастану будет непросто в Англии, но физически он хорошо готов к этому. Он напомнил мне Агуэро — коренастый форвард, умеющий цепляться за мяч и здорово контролировать его. Отлично впишется в стиль Премьер-лиги", — сказал Блэйк в интервью BorodAbata.kz.

— "Классно, когда игроки из разных стран попадают в АПЛ и развиваются. Его пример в будущем даст шанс и другим футболистам из Казахстана. Надеюсь, у него получится пробиться в "Челси". Возможно, система сработает так, что его сначала отправят в Чемпионшип, чтобы привык к климату, лиге и стране.

Но, знаете, он может и сразу ворваться в основу "Челси", разорвать лигу и стать суперзвездой. В любом случае, уверен, он добьется успеха. И тогда всё это вдохновит детей в Казахстане идти в футбол", — добавил валлиец.

Отмечается, что Блэйк оставил заметный след в английском футболе, проведя свыше 450 матчей и отметившись более чем 140 голами на клубной арене. В английской премьер-лиге (АПЛ) он защищал цвета "Болтона", "Блэкберна", "Вулверхэмптона" и "Лестера".

В составе сборной Уэльса форвард провёл 30 встреч, в которых забил четыре мяча. Завершив карьеру игрока, Блэйк продолжил работу в футболе как эксперт и комментатор в валлийских СМИ.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о переходе Сатпаева в "Челси". По условиям соглашения футболист сможет присоединиться к лондонскому клубу только летом 2026 года — после достижения 18-летия, что соответствует правилам трудоустройства иностранных несовершеннолетних игроков в Великобритании.

