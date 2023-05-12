Димаш Кудайберген забил гол-красавец в девятку и попал на видео

Полузащитник "Жетысая" Димаш Кудайберген отметился красивым голом в матче второй лиги чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

22-летний Кудайберген забил в ворота молодежки "Каспия" уже на первой минуте игры, пробив из-за пределов штрафной. После его удара мяч влетел в девятку.

Сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Жетысая". Клуб из Туркестанской области создан только в этом году и после четырех туров идет вторым в зоне "Юго-Запа" второй лиги (это третий дивизион чемпионата Казахстана).

"22-летний Кудайберген проводит четвертый сезон в карьере. Начинал карьеру в дубле "Ордабасы", а в прошлом сезоне играл за "Арысь" (тоже Туркестанская область и Вторая лига)", - пишет "Спорт Шредингера".





