"Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"

Игрок "Кайрата" Екребулан Сейдахмет высказался о возвращении в сборную Казахстана, предложении от "Зенита" и большом контракте в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В интервью автору канала "Красава" Евгению Савину 23-летний казахстанец откровенно рассказал о главных этапах в своей карьере и заявил, что сейчас он намерен все изменить.

О сборной Казахстана

- Была ли мысль, почему я все про****л? Уже год об этом думаю, но еще не поздно, мне 23, я все осознал, в этом году все будет супер, я вернусь обратно.

Звонил ли мне Адиев по сборной? Нет, но я стремлюсь обратно в сборную, помочь команде. Хотелось бы звонка от Адиева. Если бы он позвонил? Я бы сказал, вызовите меня, я вам помогу.

О самом талантливом воспитаннике "Тараза"

- Расставить по таланту Исламхана, Зайнутдинова и Сейдахмета? Исламхан - первый, мы равнялись на него. Когда он мне написал на турнире Гранаткина, я всю ночь не спал. Баха Зайнутдинов - второй, а я - третий.

О переходу в "Уфу" и предложении от "Зенита"

- Меня заметил тренер сборной Казахстана U-17 Александр Кузнецов, я тогда один был из любительской лиги. Я показал себя на турнире Гранаткина. Потом меня заметили скауты из "Зенита" и поступило предложение от "Уфы".

Почему не оказался в "Зените"? Когда я был на просмотре, то в целом, все получилось. Я был в молодежной команде, тогда в составе играли Данил Круговой, Никита Гойло. На турнире в Италии я забил за "Зенит" четыре гола. Мне на тот момент было 17 лет и тогда в "Зените" сказали, что через год сразу подпишем профессиональный контракт.

Но даже после перехода в "Уфу" ко мне обращались из "Зенита". Тренерский штаб "Уфы" во главе с Сергеем Семаком уехал в "Зенит". Вячеслав Малафеев отправлял мне контракт в whatsap. "Зенит" тогда предложил в два раза больше, чем в "Уфе" - десять тысяч долларов, но я не перешел. Я понимал, что не выдержу там конкуренцию. Я не жалею, что не перешел в "Зенит", деньги это не самое главное.

О проблемах с деньгами

- В "Уфе" у меня не было проблем, там я не получал много, но после перехода в "Кайрат" они возникли, потому что дали много - больше 15 тысяч долларов. Появились большие деньги, рестораны, я стал меньше работать. Но сейчас я все осознал.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →