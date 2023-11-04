"Честные люди никогда не нравятся". Смаков неожиданно отреагировал на уход из "Елимая"

На этой неделе было официально объявлено об уходе Самата Смакова с поста исполняющего обязанности главного тренера в ФК "Елимай". На это решение последовала реакция со стороны специалиста, сообщают Vesti.kz.

На официальной странице "Елимая" в Instagram, под постом об уходе тренера появился комментарий мамы Смакова, которая написала следующее:

"Это благодарность моему Сыну. Это за то что поднял Елимай. Стадион Спартак молчал 19 лет .Благодаря Самату стадион Спартак ожил, люди Семейские ожили были очень рады. Трудился не покладая рук с чистой душой. Кому-то не понравилась его чистая душа Кому-то это надо было. Но посмотрим как команда в следующий сезон заиграет. Бог свидетель. Бір Аллаға тапсырдым. Алланың көзі дұрыс болсын. Честные люди никогда никому не нравятся. Я за своего сына ручаюсь, он очень справедливый и честный человек. Осыны жасаған кісінің Алла жазасын берсін. БІР Қудайдан тілейтінім сол".

Самат Кабирович в свою очередь ответил на этот комментарий: "Мамуля, надо быть выше".

Напомним, что в этом году под руководством Смакова "Елимай" стал чемпионом первой лиги и вышел в высший дивизион чемпионата Казахстана.

Ранее различные источники сообщали о том, что семейский клуб возглавит Андрей Карпович, который покинет "Актобе".