Чемпион Европы по футболу принял гражданство Казахстана и сделал заявление

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Сегодня 13:02
©ФК "Химки"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев получил гражданство Казахстана. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Vesti.kz. Также футболист рассказал о готовности сыграть за национальную сборную.

- Александр, мы слышали, что вы находитесь в процессе получения гражданства Казахстана. Скажите, на каком вы сейчас этапе?

- Могу сказать, что накануне я получил паспорт Казахстана. Это был довольно длительный и непростой процесс. Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился.

- Вы долгое время жили в России. Что вас связывает с Казахстаном?

- Это не только родина, но и страна, в которой прошло детство. Первые футбольные шаги я делал именно в школе "Тобола". Я хорошо помню то время, оно было очень счастливым и беззаботным. У меня остались в Костанае родственники, много знакомых. Я много раз приезжал в Казахстан не только в юношеском возрасте, но и во взрослом. Да и в семейном кругу мы продолжали отмечать казахские праздники. То есть нельзя сказать, что я утратил связь со страной. Да, в России прошла большая часть моей жизни, но Казахстан - действительно важное место для меня. Счастлив, что теперь есть возможность сыграть за сборную, но понимаю, что окончательное решение будет за главным тренером.

- Магомед Адиев говорил, что может рассматривать вас в качестве кандидата в национальную команду, если вы получите паспорт Казахстана. Надеетесь ли вы получить приглашение в сборную Казахстана?

– Я видел, что он положительно высказывался в СМИ обо мне, к тому же мы пообщались после того, как я получил паспорт. Юридически у меня действительно появилась возможность получить приглашение в сборную Казахстана, но в то же время я понимаю, что в случае приглашения мне понадобится время для адаптации, нужно будет лично пообщаться с тренерским штабом и познакомиться с партнерами по команде. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я очень рад, что такая возможность теперь есть.

Напомним, Зуев становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об усилении состава Зуевым.

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Метки:
Сборная РК по футболу

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