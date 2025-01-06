Частный футбольный клуб из Алматы столкнулся с финансовыми проблемами

Футболисты, тренеры и персонал "Хан-Тенгри" из Алматы на протяжении нескольких месяцев не получают заработную плату, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команде должны два оклада – за сентябрь и октябрь, а также шесть премиальных выплат за победы в матчах первой лиги.

Добавим, что клуб подписывал с футболистами дополнительные соглашения к контрактам, однако на руки игрокам не выдал.

Руководство "Хан-Тенгри" заявило команде, что выплатит только зарплату за сентябрь.

Стоит напомнить, что будущий сезон частный футбольный клуб из южной столицы вновь проведет в первой лиге.

В минувшем сезоне "Хан-Тенгри" занял пятое место в турнирной таблице. В команде выступали целый ряд бывших футболистов сборной Казахстана, среди которых Марат Шахметов, Жакып Кожамберды, Ермек Куантаев, Ильяс Амирсеитов и Динмухаммед Кашкен.