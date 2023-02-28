Бывший форвард "Кайрата" получил должность в новом клубе

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 09:38
©ФК "Кайрат"

Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана Виталий Ли назначен спортивным директором жезказканского "Улытау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний функционер в 2020 году завершил карьеру в шымкентском "Кыране", после чего работал в этой команде спортивным директором.

"Улытау" был образован в конце прошлого года и в предстоящем сезоне будет выступать во второй лиге Казахстана. Цель клуба – в течение нескольких лет пробиться в КПЛ.

Отметим, что команды из Жезказгана больше двадцати лет не выступали в чемпионатах Казахстана. Последний раз местный "Енбек" играл в чемпионате в 2001 году, после чего был расформирован.

Ли известен своими выступлениями в составах "Казахмыса", "Шахтера", "Кайрата", "Астаны", "Ордабасы", "Иртыша" и "Атырау". За молодежную сборную Казахстана провел шесть матчей.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

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