"Были слезы, когда сын сыграл за сборную". Смаков - о "Елимае", выходе Казахстана на Евро и сокращении КПЛ

Возрождение "Елимая" стало одним из знаковых событий в казахстанском футболе за последний год и символично, что возвращать клуб на былые высоты призван, вероятно, самый известный воспитанник клуба - Самат Смаков. В интервью корреспонденту Vesti.kz ныне главный тренер семейского клуба рассказал, как преобразовывается все футбольное устройство в городе, нужно ли сокращать количество участников КПЛ, будет ли играть в команде его сын Аламгир и каковы шансы сборной Казахстана квалифицироваться в финальную часть Евро-2024.

- Самат Кабирович, вы ранее работали в качестве менеджера, сейчас же являетесь тренером. Что вам все-таки ближе?

- Сейчас больше чувствую себя тренером, мне это по душе. Менеджерская работа тоже по-своему интересная, есть ответственность, но будучи тренером ты не сидишь в офисе, всегда непосредственно с командой, чувствуешь атмосферу в коллективе, можешь влиять на настроение ребят.

- По селекции вы принимаете решения?

- Да, решения за мной, но перед этим советуюсь со всем тренерским штабом. Надо сказать, что руководство доверяет нам вопрос селекции и никак не влезает.

- Старт "Елимая" в первой лиге выглядит идеальным, как будто вы просто не замечаете соперников.

- Нельзя так говорить. В первой лиге есть разные команды, есть молодежные команды "Актобе", "Астаны", а у нас, например, есть несколько опытных игроков, поэтому порой класс отличается.

- Но при этом уровень конкуренции за выход в высший дивизион повысился?

- Однозначно. Действительно за одну путевку идет борьба между пятью-шестью командами. Сейчас и внимание к первой лиге больше в связи с такой конкуренцией.

- На данный момент еще не пересмотрено решение о сокращении количества участников КПЛ, то есть пока на следующий год мы имеем 12 команд. Вы согласны с таким количеством?

- По мне, лучше расширить лигу, чем сократить. Ведь добавились новые области и сейчас мы могли бы рассчитывать на участие даже 16 команд.

- Вас не смущают истории наподобие нынешнего "Окжетпеса", который не играет дома, имеет финансовые проблемы? Именно такие регулярные ситуации с разными клубами подводят лигу к сокращению.

- Это, конечно, настораживает. Вроде команда готовится и случается такое, не знаю, что там происходит внутри. Но я знаю руководителей "Окжетпеса", надеюсь, что они выправят эту ситуацию.

- Но это же не единичный случай и вы же понимаете, что завтра на месте "Окжетпеса" может оказаться другой клуб.

- Да, такое бывает. Не секрет, что у нас многое зависит от отношения акима к футболу. Наверное, перед стартом сезона надо более тщательно проверять клубы. Я согласен, что так как с "Окжетпесом" происходить не должно.

- В этом сезоне в "Елимай" пришли очень опытные и, даже по меркам КПЛ, известные игроки. В связи с этим, можно сказать, что у клуба едва ли не самый большой бюджет в лиге?

- Насколько я знаю, есть команды, у которых бюджет больше.

- С нынешним бюджетом можно было бы играть в КПЛ?

- Нет. Надо учитывать, что нынешний бюджет рассчитан не только на основу, но и на вторую команду, плюс еще 400 детей мы обеспечиваем. В первой лиге, наверное, этого достаточно, но в КПЛ необходим другой бюджет.

- После столь долгого отсутствия профессионального футбола в Семее, как вы оцениваете нынешнее состояние детско-юношеской школы, есть ли там природные таланты?

- Таланты есть везде, но обидно, что детям не уделялось должного внимания. Например, сейчас мы экипировали весь футбольный центр, плюс на днях началась замена поля, до этого они играли на совершенно ужасном покрытии. На данный момент на стадионе "Спартак" укладывают искусственное поле высокого качества. Работа в этом плане ведется, ведь еще планируется возвести крытый манеж, который необходим в таком регионе.

- Была информация, что также сделают капитальный ремонт на основном стадионе или вообще построят новый, это так?

- На стадионе "Спартак" уже идет реконструкция, в частности поставили новое табло, плюс установят прожектора, дабы играть в вечернее время. Сейчас мы, увы, играем в буднее время, что не очень удобно для наших болельщиков. Но когда будут прожектора, то думаю, мы сможем собрать еще более внушительную аудиторию.

- Но все-таки говоря о местной молодежи, есть к кому уже сейчас стоит уделить внимание, кто мог бы играть на высоком уровне?

- При должном отношении к себе, к работе, Нурсултан Советказы способен вырасти в добротного игрока и даже добраться до сборной Казахстана. Еще сказал бы о Нарби Мергазы, он получил тяжелую травму в первом туре, но у него есть потенциал, если будет не себя любить в футболе, а наоборот, то может что-то получиться.

Есть и другие ребята моложе, но вы поймите, что футбола в Семее больше 20 лет не было. Я понимаю, что болельщики хотят как результат, так и местных в составе, но такое невозможно. Вернее, возможно, если дадут лет пять без каких-либо требований результата.

- Ваш сын Аламгир недавно дебютировал в составе юношеской сборной Казахстана. Какие эмоции у вас это вызвало?

- Честно, когда он вышел на поле в составе сборной, пусть и юношеской, меня эмоции просто переполняли. Он в пять лет начал заниматься и я мечтал, чтобы он надел майку сборной. Я долго разговаривал с ним по этому поводу и сказал, что именно сейчас начинается путь в футболе, теперь все по-настоящему и если сейчас ты зацепишься, покажешь зубы, проявишь себя, то тогда станешь большим футболистом. Если не сможет этого сделать, то извини, я сказал, что никак помогать не буду, он должен все доказывать сам. Он понимает это, я вижу в нем фаната футбола и уверен, что его ждет большое будущее.

- Вы сказали про эмоции при его дебюте, слезы были?

- Да, не без этого.

- Еще ранее вы говорили, что Аламгир по своим возможностям талантливее вас.

- В своем возрасте, да. Я кстати разговаривал с тренером юношеской сборной Маратом Еслямовым и он его очень хорошо охарактеризовал, но единственное различие между нами, он сказал, что у Аламгира характер другой, он скромнее. Но, я думаю, с годами это еще придет.

- Вы говорили тренерскому штабу, чтобы к сыну не уделяли лишнего внимания, чтобы относились как ко всем остальным?

- Я вообще стараюсь не спрашивать что-то, не звонить. Только после дебюта я позвонил и поблагодарил тренера. Но в целом, никогда за сына не просил. Единственное, в "Кайрате" я попросил, чтобы ему дали восьмой номер, но ему тогда было лет 9-10.

- Но вы понимаете, что фамилия на него все равно будет давить?

- Я ему сказал, что на это не надо обращать внимание. Ему надо сделать так, чтобы говорили это не сын Смакова, а футболист Аламгир Смаков.

- Вы допускаете, что через год-два вы могли бы его взять в аренду в "Елимай" из "Кайрата"?

- Я вообще об этом не думал. Хочу, чтобы он развивался в "Кайрате", его там все устраивает, там лучшие условия в стране и надо только прогрессировать.

- По чемпионату Казахстана. В лидерах сезона неожиданно оказался "Кызыл-Жар" во главе с вашим другом Али Алиевым. Вы удивились?

- Нет. У Али в первую очередь строгая, жесточайшая дисциплина, он берет этим. Он фанат футбола, это видно даже по его поведению на бровке. Надеюсь, что всю дистанцию сезона его команда пройдет ровно. В последних матчах "Кызыл-Жар" очень обидно терял очки на последних минутах, но, я думаю, Али это выправит.

- Вы позже начали тренерскую карьеру, чем Алиев или Андрей Карпович. В связи с этим советуетесь ли вы с ними по тренерским вопросам?

- Обязательно! Они опытнее меня, как тренеры, поэтому это нормально. Но звоню не только им, еще Муханову, Фомичеву и Седневу.

- В КПЛ есть общее мнение, что "Астана" и "Ордабасы" основные претенденты на титул, согласны?

- Я бы еще не скидывал со счетов "Актобе". Скорее на титул будут претендовать именно три команды. Плюс "Кызыл-Жар", "Кайрат" и, если соберется, "Тобол". Они могут побороться за медали.

- Вы считаете, что "Кайрат" способен конкурировать за медали?

- Да. В последних матчах их лихорадит, но они ведь до этого обыграли практически всех больших соперников. Опять же, если говорить на тему молодежи, "Кайрат" показывает сколько требуется времени, чтобы пошли какие-то результаты. В 2012 году Кайрат Советаевич Боранбаев преобразовал академию и только спустя 10 лет она начинает давать плоды. Воспитанники играют неплохо сейчас, да, стабильности и опыта не хватает, но я вижу в них перспективу, клуб на правильном пути.

- То есть, вам нравится нынешняя молодежь "Кайрата"?

- Мне нравится, они достаточно уверены в себе. Если эту уверенность подкреплять результатами, то через три года они смогут играть своими и бороться за высокие места.

- Сборная Казахстана на подъеме. Вас удивила победа над Данией?

- С одной стороны - да, но с другой, я видел мотивацию пацанов, видел как болельщики поддерживали команду, в такой атмосфере появляются новые силы и эмоции. Да, если мы сыграем еще десять матчей с Данией, то такого результата не будет, но тем и прекрасен футбол. Сейчас у сборной очень хороший шанс и чем черт не шутит, может и попадем на чемпионат Европы.

- Вы в это действительно верите?

- Конечно, шанс есть. Судя по видео после игр, микроклимат в команде сумасшедший. По разговорам ребят я слышал, что Магомед Адиев способен сплотить коллектив.

- Вот все говорят в основном про атмосферу...

- Так поверьте, на 40 процентов результат зависит от этого. Если тренерский штаб и игроки вместе, это очень хорошо и важно.

- Но если говорить об игре, что поменял Адиев?

- Сейчас есть три-четыре игрока из зарубежных чемпионатов. Сменилась ментальность, пацаны увидели, что можно играть со всеми. Обрели уверенность после нескольких успешных игр.

Посмотрите на того же Асху Тагыбергена, вторую молодость обрел, работает как в клубе, так и в сборной. Сейчас он несомненно лидер и если остальные будут проявлять себя такими же лидерами, то сборная выйдет на другой уровень.

- Вы в Тагыбергене видите себя? Он капитан, восьмой номер, столь же качественный удар, как у вас.

- Не знаю, но те же стандарты он действительно отлично исполняет. Сейчас у него прилив пошел и он проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Надо продолжать в том же духе, потому что даже если чуть сбавить, это сразу отразится на клубе и на сборной.

- Еще один лидер сборной Бахтиер Зайнутдинов, возможно, находится на грани перемен в своей карьере. Вы как считаете, он готов играть в большом европейском чемпионате?

- Мы не знаем, какие у него предложения, но его уровень позволяет там играть. Говорили про Италию, конечно, не в "Интере" или "Наполи", но в командах чуть пониже он спокойно сможет. Я думаю, он бы давно туда уехал, но его подводят травмы. Частота травм - это момент, на который обращают внимание скауты.

- Кто следующим из игроков сборной уедет за пределы КПЛ?

- Все могут. Но в первую очередь им надо не бояться выйти из зоны комфорта. Например, как это сделал Ян Вороговский. Он уехал не сразу в топ, но в хороший чемпионат и прогрессирует. Но некоторые игроки просто боятся, сидят в зоне комфорта, а так могли бы уехать. Главное показать там себя в первый сезон, зацепиться и все пойдет.

- Вы персонально никого не выделили, тогда я спрошу про Самородова, поскольку вы его знаете, он ведь при вас начинал в "Актобе"?

- Да, я постоянно с ним на связи. Вот даже недавно я поздравлял с помолвкой, но сразу сказал, на первом месте должен быть футбол и потом все остальное. Этот год он проводит неровно - начал здорово, а вот потом я не знаю, что произошло.

Но уезжать ему еще рано. Он еще не окреп и даже в Казахстане ни одного ровного, полноценного сезона не провел, стабильности ему не хватает. Ну, допустим, попадет он в Россию, но там все иначе, там люди рубятся за свои деньги и там за каждую ошибку будут жестко спрашивать.

Карпович сказал, что после сборной Макс потерялся? Может это и повлияло, все возможно. Но когда я с ним говорил, он сказал, что все нормально, он все понимает, голова на месте. Он умный парень и, я думаю, он соберется. Перед ним есть примеры, когда игроки просто профукали свою карьеру, я думаю, он не допустит таких ошибок.

Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Елимай"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →