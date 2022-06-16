Будущий первый номер сборной Казахстана. Шацкий феерил в Лиге наций, но у него есть конкурент

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий стал одним из героев нового цикла Лиги наций и помог нашей команде стать лидером группы. Однако корреспондент Vesti.kz предлагает обратить внимание на еще одного голкипера, который не менее ярко сыграл за молодежную сборную Казахстана, - это Данил Устименко.

Эйфория от результатов главной сборной полностью охватила болельщиков, в связи с чем молодежная команда, возглавляемая Кайратом Нурдаулетовым, оказалась практически вне поле зрения, хотя там было на что посмотреть. В частности, на ту же игру вратаря.

Устименко выдал очень уверенный и стабильный отрезок весной за "Кайрат" и объективно мог бы рассчитывать даже на вызов в основную сборную, но, вероятно, на данном отрезке в нем больше нуждалась "молодежка", дабы закончить цикл к Евро-2023.

Возможно, это будет восприниматься как преувеличение, но Данил выдал даже более впечатляющий индивидуальный перформанс, чем Шацкий.

Его игра в матчах с Данией и Турцией заслуживает всяческой похвалы. Казалось бы, датчанам проиграли 0:3, но если бы не Устименко, счет мог быть гораздо крупнее.

С Турцией на выезде предстоял не менее сложный матч. Но на этот раз соперник не сумел пробить Устименко. Турция нанесла 33 удара, восемь из них в створ, и подала 19 угловых. Устименко вновь совершил несколько впечатляющих сейвов.

С точки зрения разнообразия качеств Устименко - потенциально самый совершенный вратарь в Казахстане. Мы уже проводили сравнительный анализ молодых казахстанских вратарей, и Данил выделяется на фоне коллег именно широким функционалом. Он хорош как на ленточке, так и значительно прибавил в игре на выходах. Даже по игре ногами, которая вроде считается одним из скиллов Шацкого, он уже в ближайшей перспективе сильнее вратаря "Шахтера".

Примечательно, что даже Курбан Бердыев среди всей молодежи "Кайрата" отмечал именно Устименко. Более того, тренер порекомендовал обратить внимание на Данила гуру вратарской тренерской школы Виталию Кафанову (ныне работает в "Ростове").

Очевидно, что по своим задаткам Устименко может играть как в РПЛ, так и в Европе. В прошлом году вся проблема молодого кипера заключалась лишь в психологии и отсутствии опыта. За год Данил окреп и уже совершил скачок в развитии. При дальнейшей работе вратарь "Кайрата" способен не просто вытеснить Шацкого с поста первого номера сборной Казахстана, но и надолго закрепиться там.

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