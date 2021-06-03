"Берите и не задумывайтесь". Бывшему клубу Зайнутдинова из РПЛ приглянулся футболист "Кайрата"

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, как российский клуб "Ростов" собирал информацию по защитнику "Кайрата" Нуралы Алипу. После успешной интеграции Бахтиера Зайнутдинова, клуб РПЛ внимательно следит за казахстанским рынком.

"У нас есть доктор в "Чайке", он раньше работал в "Ростове", его Бачека Зайнутдинов знает (речь о Владимире Хохлове). Вот он мне говорил, что в "Ростове" интересуются Алипом, спрашивали, что за игрок. Слухи же были, что он мог перейти в "Ростов". Я тогда сказал: "Берите его и не задумывайтесь". Он 99-го года, левша, крепкий, высокий, игрок сборной Казахстана и основы "Кайрата", - отметил Оразов.

Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к Алипу со стороны еще нескольких российских клубов. Бывший селекционер "Локомотива" Александр Сорочинский подтверждал, что казахстанец входил в шорт-лист московской команды. Также руководитель "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что защитником сборной Казахстана интересовались "Зенит", "Рубин" и амстердамский "Аякс".

В нынешнем сезоне 21-летний центрбек провел за "Кайрат" 14 матчей в КПЛ. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алипа составляет 1,7 миллиона евро. В ноябре прошлого года "Кайрат" продлил контракт с защитником до 2023 года.

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