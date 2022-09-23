"Балтиев лично проставится". Как Зайнутдинов идет к званию лучшего бомбардира в сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 14:37
©КФФ

Бахтиер Зайнутдинов стал героем матча сборной Казахстана против Беларуси, отметившись победным голом. Корреспондент Vesti.kz проанализировал результативность игрока и его стремительный шаг к званию лучшего бомбардира в составе национальной команды. 

После гола в ворота белорусов у Зайнутдинова теперь гроссмейстерские десять мячей за сборную Казахстана. Этого результата ему удалось достичь за 24 матча. Любопытно, что Бахтиер забивал практически на всех уровнях в сборной: в квалификациях ЧМ и ЧЕ, Лиги наций и товарищеских матчах. 

Первый гол за сборную Зайнутдинов оформил в своем дебютном матче против Венгрии. Из десяти голов с рабочей левой ноги он забивал четырежды, еще четыре гола были забиты головой и два мяча - правой ногой. Три гола Бахтиер уложил из-за штрафной площади ударами со средней или дальней дистанции, пожалуй, именно они пока являются самыми эффектными для игрока в майке сборной. Стоит также обратить внимание на то, что Бахтиер ни разу не пытался забить с пенальти, то есть все его голы исключительно с игры. 

Зайнутдинов приближается к рекорду Руслана Балтиева по количеству голов за сборную. У нынешнего ассистента главного тренера 13 голов, у Бахтиера теперь десять, между ними на втором месте в списке снайперов Виктор Зубарев - на его счету 12 мячей. 

После матча с Беларусью Зайнутдинов рассказал, как Балтиев реагирует на его результативность: "Руслан Тахирович  сказал, что если я побью рекорд, то он сам лично проставится".

Если брать топ-10 бомбардиров сборной, то по среднему количеству минут на гол Зайнутдинов уступает лишь Зубареву, который забивал каждые 94 минуты, у Бахтиера на гол уходит 169 минут. Из ныне действующих игроков, забивавших пять и более мячей, помимо Батеки, есть лишь четверо - Юрий Логвиненко, Абат Аймбетов (по пять голов), Исламбек Куат (шесть голов) и Сергей Хижниченко (восемь голов).

Учитывая возраст и позицию Зайнутдинова, конкурировать с ним по результативности в сборной на данный момент может лишь Абат Аймбетов, но пока отставание существенно. 

Напомним, что сборная Казахстана, обыграв Беларусь, гарантировала себе первое место в своей группе в дивизионе С Лиги наций. 25 сентября команда Магомеда Адиева сыграет заключительный матч на данном этапе турнира против сборной Азербайджана в Баку.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Лига наций

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