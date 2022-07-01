"Астанов может уехать, Алипу надо расти". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о действующих и потенциальных казахстанских футболистах в российской премьер-лиге. В частности, он выделил позицию, где Бахтиер Зайнутдинов может стать более эффективным, а также заявил, что Эльхан Астанов готов к новому карьерному шагу.

- Павел Петрович, новый сезон чемпионата России скоро стартует, сейчас в лиге выступает три наших игрока. Начнем с Зайнутдинова. Нет ли ощущения, что сейчас он как будто остановился в развитии? Он игрок уровня ЦСКА, но следующий шаг ему пока не удается сделать, почему?

- Во многом связано с травмой, у него была операция на паховые кольца. Часть прошлого сезона пропустил. Это не позволяло ему в полной мере раскрыться. Сейчас у ЦСКА новый тренер - Федотов, который сторонник хорошей физической подготовки. Бахтиер, в одном из интервью, говорил, что нагрузки сложные. Но это может стать залогом того, что он значительное улучшит свои показатели.

Мне кажется его прогресс также зависит от позиции. Да, универсализм хорошо, но все-таки нужна определенность с игровой специализацией. Тренеры видят его левым латералем и он действительно может продуктивно там играть, но именно при тройке центральных защитников. Успешно играть левым защитником в "четверке" ему сложно, не хватает четких оборонительных навыков.

- Нуралы Алип остался в "Зените". Его адаптация прошла на удивление легко и успешно. Как вы думаете, он способен стать твердым игроком основы?

- Не сказал бы, что адаптация прошла успешно. В прессе его сравнивали с Ракицким и конечно, у Нуралы нет такого первого паса. Кроме того, были результативные ошибки, после которых "Зенит" пропускал. Алип получил постоянную практику в тот момент, когда "Зенит" практически решил задачу с чемпионством. Сейчас в клубе много разных суждений по линии обороны. За место в основном составе предстоит серьезная борьба. Нуралы парень с характером, уверен, что у него все получится.

- Марат Быстров продлил контракт с "Ахматом". В прошлом сезоне он играл на позиции центрального защитника, как вы думаете, почему Талалаев решил его использовать там? Связано ли это с тем, что Марат в роли латераля не слишком продуктивен в атаке?

- Марат очень ответственный человек и футболист. Не удивился, что он стал играть в позиции центрального защитника. Высокая игровая дисциплина, заряженность на борьбу, умение играть один в один, чувство позиции и первый пас, который ему, в новой позиции, стало проще выполнять. Все перечисленные качества помогли Марату успешно адаптироваться в новой роли.

- Все больше информации, что в РПЛ могут перебраться молодые казахстанские таланты. В частности, наиболее предметный интерес сейчас к Эльхану Астанову. Он готов к РПЛ?

- Эльхан очень ярко сыграл за сборную Казахстана. В чемпионате выделяется физическими данными, умением контролировать мяч на скорости. Находит ситуации для удара, хорошо взаимодействует с партнерами. Поэтому можно попробовать уехать в РПЛ. С другой стороны, он постоянно играет, лидер "Ордабасы". Чемпионат этого года первый полноценны и успешный для него. Бывает, что у молодых происходит яркий всплеск, а потом некий период нестабильности. Но все-таки попробовать стоит, Эльхан может справиться. В конце концов, в Казахстан всегда можно вернуться.

- "Ахмат" вроде бы готов подписать Максима Самородова. Он очень яркий игрок, но в то же время пока не основной даже в "Актобе". Ему еще стоит поиграть в КПЛ?

- У него есть задатки, способный мальчик, но их надо показывать. Вот тот же Астанов, который проявил себя в родном клубе, в целой серии игр, включая сборную. По общему признанию, у Максима есть значительный потенциал, а чтобы стать игроком с большой буквы, нужно свои задатки реализовать. Полагаю, он испытывает определенное психологическое давление от того, что все ждут проявление этих способностей на деле. Сможет ли он самостоятельно или с помощью тренеров психологически справится с этим давлением, покажет время. Есть риск, что если он сейчас поедет, то может сесть на лавку и на этим все закончиться. Не рекомендовал бы сейчас уезжать в РПЛ.

- Была информация, что Курбан Бердыев посоветовал Виталию Кафанову обратить внимание на Данила Устименко. В потенциале он мог бы заиграть в Ростове?

- Сомневаюсь, что именно Бердыев рекомендовал Устименко Кафанову. Скорее всего, это сделал Дмитрий Кириченко. Безусловно, у Кафанова можно многому научиться по части вратарского мастерства, пройти хорошую школу. Тот же Покатилов тренируясь у Виталия Витальевича стал отличным голкипером, хотя играл за ростовчан мало. Есть сомнения, что Устименко будет играть в "Ростове", а вратарю в его возрасте необходимо играть, набираться опыта. В "Кайрате" он имеет постоянную игровую практику.

Он еще молодой, а вратари "созревают" к 25 годам и позже. Например, Сергей Рыжиков раскрылся только в 28 лет. Поэтому, не стал бы на месте Устименко спешить, все у него еще впереди.