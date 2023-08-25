В Астане судят экс-чиновников акимата и министерств из-за центрального стадиона

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Сегодня 14:17
©Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны рассматривает дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями группы государственных служащих из разных ведомств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из материалов дела, размещенных в Судебном кабинете, на скамье подсудимых - экс-руководитель управления строительства Астаны и его заместитель, которых обвиняют в получении взятки в значительном размере, а равно ее получении за незаконные действия (бездействие). Кроме этого, бывшему руководителю управления вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Также по делу проходят две бывшие чиновницы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов - их обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Еще один подозреваемый - бывший начальник одного из управлений столичного департамента по чрезвычайным ситуациям МЧС. Офицера гражданской защиты обвиняют в получении взятки в значительном размере, а равно получении взятки за незаконные действия (бездействие).

Кроме указанных экс-чиновников, на скамье подсудимых - представители двух ТОО, которых подозревают в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенной неоднократно.

Напомним, что в июле прошлого года Антикор сообщил о расследовании факта взятки за содействие в признании столичного стадиона имени Мунайтпасова аварийным.

"Начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта "Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова" аварийным", - сообщили в Антикоре.

О роли остальных фигурантов уголовного дела в коррупционном скандале вокруг стадиона нам пока неизвестно.

Тем временем после недавней публикации Tengrinews.kz о состоянии стадиона вход туда закрыт. Ворота обложили металлическими листами и заварили.

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Метки:
Правосудие

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